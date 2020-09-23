小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（23日）財經重點。

【1】新iPhone傳10/13面世 蘋概股振奮

蘋果5G手機iPhone 12系列，外電報導最快將於10月13日面世，台廠供應鏈將展開拉貨，伴隨年底有感恩節、聖誕節、美國黑色星期五，全球狂歡購物的雙11等消費旺季，多位投資專家一致看好相關概念股，之前表現疲弱的蘋概股，股價經過整理後，可望在傳產拉回之際接棒。

【2】紓困中小企業 央行加碼1000億

紓困中小企業，中央銀行再加碼千億元。央行22日宣布，原額度2千億元的中小企業貸款專案融通，將加碼至3千億元。目前該融通利率介於0.5～1％，企業最高申請額度介於600～1,600萬元，適用優惠利率期限至2021年6月30日。

【3】避險熱 期貨交易量噴出

歐洲新冠疫情加速惡化，匯豐等五大跨國銀行爆出洗錢弊案，美股道瓊指數21日一度重挫900點，台股22日也如過山車，指數回測季線支撐，期貨市場成為避險天堂，期交所董事長吳自心指出，期貨成交口數有望在9月突破去年交易量2.6億口，11月底突破3億口，挑戰歷史新高紀錄。

【4】半導體產值 台擁抱3兆元

台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan）將於23日正式登場，國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸預期，2020年全球半導體產值將可望成長3.3％，其中台灣產值更將突破新台幣3兆元，持續保持全球第二位置。

【5】聯發科、愛立信 寫5G新里程碑

聯發科（2454）宣布與愛立信（Ericsson）進行5G關鍵互通性測試，成功以天璣1000+晶片完成全球首批分時雙工（TDD）+TDD、分頻多工系統（FDD）+TDD和FDD+FDD等三項頻段組合模式的5G獨立組網（SA）載波聚合互通性測試，為5G技術創下新的里程碑。

(中時新聞網)