有錢人能有尊嚴得活到離世嗎？也許多數人的答案是肯定的，不過從重症醫療第一線觀察，會看到更多殘酷的真相。胸腔重症醫蘇一峰指出，有錢人離開人世的過程辛苦，常常無法善終，闗鍵原因就在無效醫療。

蘇一峰在臉書上發文表示，有位九旬富翁失智臥床多年，吸入肺炎併敗血癥又是癌末，子女堅持要插管急救到底，並說至少要撐過一年！他要大家猜原因是什麼？他沒直接揭露答案，但在另則發文中則提到，就他重症醫療第一線的觀察，發現活著時越有錢有勢的人，常常離開的過程越辛苦。他指出，問題出在無效醫療，讓有錢有勢的人常常無法善終。

蘇一峰的見解引來醫界同感，一網友說，以前上課老師曉諭大家，「越是大老闆、越是VIP越難善終，因大家就叫你要不要裝葉克膜，要不要幹什麼，這就是為什麼越成功的人死的越慘」。有網友認為，「遺囑要備好，該放棄就放棄，不要把醫療資源浪費在無效醫療上，還折騰自己」。

其他網友也紛紛留言，「在死神面前沒分貧富貴賤只有好走or不好走」、「因為他們看不開啊」、「花沒完不能走，走不開」、「還是突然當場死亡的比較好…….」、「加一句：越多『大咖』關照的死越慘」、「捨不得？延長他/她的壽命還是折磨」、「難為了病人，死時錢剛用完最好」。

(中時新聞網)