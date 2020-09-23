Fed主席鮑威爾表示，Fed將盡可能長時間地使用其工具、繼續支持經濟，但是鮑威爾保守認為美國經濟復甦之路仍然漫長。周二美股出現反彈，科技龍頭股上揚，終場四大指數全面收漲，漲幅介在0.52%~1.71%之間，台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌0.14%。

周二台股開低後，早盤最低一度來到12,632點，但權值指標股台積電表現抗跌，發揮穩住市場信心的效果，指數雖修正，但並未爆量失控。周二加權指數終場下跌149.61點，收在12,645.51點，跌幅為1.17%，失守月線，成交金額為1699.87億元。籌碼方面，周二三大法人合計賣超171.19億元：外資賣超94.09億元、投信賣超13.2億元、自營商賣超63.9億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：周二大盤呈現價跌量縮格局，連續2個交易日量能不到1800億，顯示觀望氣息增溫。

（2）、均線：指數周二失守月線(約12,740點)，目前下檔以季線(約12,556點)作為短線支撐。

（3）、技術指標：周二K值跌破D值，短線上KD已轉為死亡交叉，多方趨於保守。

櫃買指數周二終場下跌1.35%，收在165.1點，目前已失守季線(165.4點)，多方若無法在未來3個交易日內站回季線之上，短線套牢壓力恐怕將增加。

觀盤重點，考量近日盤勢波動放大，現階段建議先行避開法人賣超，短、中、長期均線下彎反壓之個股，但同時我們也建議投資人持續關注產業趨勢正向、具有實質業績之公司，畢竟如5G手機、WiFi 6網通、內需營建/鋼鐵等產業的向上循環，並不會因股市波動而輕易改變。

(時報資訊)