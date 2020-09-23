情侶AA制常被拿出來討論，女網友分享，與另一半居住在不同城市，兩人的年薪差了5倍，每次見面光是搭車的交通費，就讓她覺得吃不消，也讓她好奇當兩人收入差距這樣大，要怎麼AA制？貼文引發熱議，網友也戰翻。

一名28歲的女網友在Dcard上分享，她目前從事設計相關的工作，年薪頂多才40萬，另一半則是一位32歲的工程師，年薪約200萬左右。兩人目前居住在不同的縣市，每次見面光是搭高鐵的交通費，就讓女生覺得吃不消。

該名網友指出，見面後問題更大，吃飯、逛街和看電影等行程都要花錢。就對方的收入來說，的確可以沒事吃大餐、花個幾十萬治裝，但她的薪水卻無法這樣揮霍，需將一餐的預算壓到100元、穿UQ或淘寶買的衣服。原PO也好奇提問，社會議題老提要AA制，但「像這樣收入差距大的狀況，要怎麼AA制？」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「只要找到彼此都可接受的消費模式及可，不一定要遵循社會主流的AA制」、「兩人怎麼相處是兩人之間的事，沒必要被莫名的AA道德觀綁架」。但也有人質疑，「我比較好奇的是他不願意為了你降低消費模式？還是你想進入高消費世界卻無法自己買單？」、「想讓對方付錢就直說」。

綜合網友的回應發現，多數人認為「消費方式與價值觀」是問題，建議可以討論一下消費方式與薪資差距，找到最適合彼此的模式，畢竟有些人就算年薪200萬也不會天天大魚大肉。

(中時新聞網)