前高雄市長韓國瑜離開高雄後，動向持續受到各界關注，而他近日出席陸軍官校的專修班年會，也吸引大批粉絲關注，被視為是復出的起手式，更有消息傳出他有意參選2022年台北或是桃園市長。對此，資深媒體人韋安透露，「和兩位近韓人士(絕對近)聊過，都說有人在勸進韓，但韓絕不會去選縣市長。」

離開高雄的韓國瑜，鮮少公開行程，但動向仍受矚目，最近一次公開行程是8月15日高雄市長補選投票的選前之夜，為候選人李眉蓁站台助選。而他日前現身新竹參加官校聚會，被不少人包圍著，搶著拍照，而他從下車到進入會場時，都有超多人包圍，人氣不減。

然而，韓國瑜何時會復出政壇，至今仍是各界關注焦點，韋安也在臉書透露，前兩個週末，分別在雲林烤肉店和台北星巴克，分別和兩位近韓人士（絕對近）聊過，都說有人在勸進韓，但韓絕不會去選縣市長，「什麼選北市、選桃園？都是，韓粉或挺韓人士講爽的，黨內防韓者故意消費韓。根本是無稽之談！」

另外，針對有消息傳出韓國瑜有意參選2022年台北市長，韓團隊、前高雄市新聞局長鄭照新日前則在臉書怒批，「有guts就具名」。」前高雄市新聞局長王淺秋也在臉書說，「這空穴的風還真的太大，千萬不要因為人家有聚餐活動就硬栽人家為了選舉，我的聚餐也超多啊！」文末更用Hashtag寫下「天涼了空穴風很大」。

(中時新聞網)