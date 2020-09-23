各地今天天氣穩定，午後南部、中部山區雷陣雨，氣象局表示明天受鋒面影響北臺灣將轉涼，全台有雨，周五至周日（25日至27日）東北風影響下北部、東半部有雨，各地晨間、深夜有涼意，最低溫23度。

中秋連假(10月1日~3日)天氣方面，預報員李孟軒表示，為偏東北風型態的天氣，北部、東半部有雨、雲多，其他地區多雲到晴。

氣象局表示，今天清晨最低溫出現在新北雙溪19.7度，各地低溫落在21至25度，晨間出門建議多加件衣物，周四(24日)鋒面通過及東北風增強，首先北部會先開始降雨，接著雨勢逐漸往南擴展，下午至晚上花東一帶有較強的降雨訊號出現，因為鋒面通過及下雨，北臺灣轉涼溫度約23~29度。

氣象局表示，周五至周日（25日至27日）東北風持續影響，北部、東半部地區降雨，其他地區多雲，午後南部、中部山區短暫雷陣雨，各地晨間、深夜明顯有涼意。

中秋連假天氣預測，預報員李孟軒表示，目前看起來是偏東北風影響的天氣，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，晚上也是陰天有短暫雨的天氣，賞月有難度，其他地區多雲到晴。

(中時新聞網)