共軍連日派軍機擾台，日前網傳我軍2架IDF戰機遭到6架共機包夾，對此空軍司令部發布新聞稿駁斥，指這類傳聞和討論均屬臆測。前空軍副司令張延廷也認為可能性非常低，但要注意的是，兩軍可能在空中相撞。

網傳「國軍的2架IDF戰機被中共6架戰機包夾？」空軍司令部20日表示，19日上午偵獲共軍殲16、殲11等型機，多架次逾越海峽中線及進入我西南空域活動，本軍均積極運用空中巡邏等兵力，嚴密監控，有效應對；有關網路輿情討論內容均為臆測，與事實完全不符，本部特此澄清駁斥。

張延廷在政論節目《加油新台灣》中指出，這樣的說法太誇張，可能性很低，因空中是三度空間，有上下前中左右後，飛機往上拉或向下俯衝，是360度的，要怎麼包夾？

不過張延廷提醒，可能大陸侵門踏戶時，對我國戰鬥機、攔截機撞過來，2001年美軍EP3就曾與大陸殲8駕駛員王偉發生擦撞，因為空中沒有剎車、沒有畫線，可隨意上下左右，操作非常靈活，沒有剎車你怎麼閃？就撞上去了。

張延廷指出，並非每個人都能精準掌握攔截點及操縱的份量，「遇到個菜鳥怎麼辦，就撞在一起」，因此一定要慎防空中相撞事件，若大陸刻意、飛行員很難駕馭，或腎上腺素激發就撞上來，可能會失控，王偉就是前車之鑑，2001年4月1日就是空中擦撞事件。

(中時新聞網)