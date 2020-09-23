Apple也將成為人妻一族。（圖／中時資料照片）

前《黑澀會》美眉Apple（黃暐婷）今年2月公開認戀「最帥牙醫」趙國翔，兩人今年7月首度同台，上益智節目瘋狂放閃，讓一旁的王淑麗虧：「我就說了給我墨鏡，不然防疫期間，麻煩隔板來一下好不好！」而男方先前鬆口正在計畫求婚，今(23日)週刊報導，趙國翔人帥是非多，多年來被一名自稱是他太太的粉絲騷擾，兩人婚事目前也暫緩，就是擔心辦婚禮粉絲會出面鬧場。

繼大牙、小蠻、ㄚ頭傳喜訊結婚後，Apple先前也傳出即將加入人妻一族，36歲的她與小2歲的趙國翔交往半年，已見過對方家長，兩人以結婚為前提交往，趙國翔的母親特別誇女方孝順、會做家事，趙國翔也承認已經在看求婚戒，問大概會買幾克拉？他回：「肯定不會太小。」

據《鏡週刊》報導，Apple和趙國翔雖有結婚共識，雙方父母也贊同，但另有隱憂的是趙國翔有位多年糾纏他的W女，不僅會私訊攻擊Apple，也會找上診所，趙國翔曾在節目中透露，這名粉絲明明牙齒沒事，但很愛掛號看診，還會送晚餐到醫院獻殷勤。

最扯的是，W女為了打進趙國翔的生活圈，會開分身帳號到趙國翔的社群網站留言，還加他的朋友追蹤，讓Apple跟男友都很困擾，卻又束手無策，兩人本計畫年底結婚，因為疫情、狂粉、和演藝圈最近不開心的事太多，已確定今年不會舉辦。

(中時新聞網)