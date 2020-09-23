台灣便利商店密度高，各家為了競爭，往往不定時推出新產品，也提供座位區，供民眾稍作休息，不過，有網友爆料，有一名男子自帶蘿蔔糕，似乎喝醉走進超商，或許店員是上前提醒他「不能在店內飲酒」，豈知，他竟開始大聲咆嘯、飆罵髒話，並狂喊我只是「要吃蘿蔔糕」，因此警方也到場處理。

原PO昨（23）日在《爆料公社》指出，位於台中公園路一家全家便利商店，有位「蘿蔔糕哥」似乎是喝醉了，手拿蘿蔔糕及酒瓶，就大搖大擺的朝超商內的休息區走去，原PO表示他並不清楚店員對他說了什麼，但猜測店員是好意提醒「這裡不能飲酒」，或是「正在清潔中」，被驅趕的蘿蔔糕哥頓時火氣就上來了，開始髒話連篇，對著店員飆罵國罵外，也不斷地跳針鬼打牆呼喊「我哪裡有喝酒? 我只是吃蘿蔔糕而已。」

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據了解，該名男子就是不滿欲要在食用「蘿蔔糕及飲酒」被驅趕，不斷地對店員飆罵國罵，直至警察赴現場了解狀況後，他仍依然故我不斷地對店員咆嘯，甚至借酒裝瘋嗆警察，讓原PO傻眼表示「還真的把全家當自己家了？」

而不少網友則表示其實這位「蘿蔔糕哥」很聰明，只對店員譙三字經卻都沒罵警察，這根本沒醉只是在裝瘋好嗎，還知道罵警察就直接妨礙公務了.....」；也有網友覺得超商根本就不需要擺放桌椅，根本是徒增店員的麻煩，還得身兼跑堂小二。」由於該名男子並無砸店，所以警方在場也只能柔性勸導及維護現場秩序。

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(中時新聞網)