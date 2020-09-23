倫敦金屬交易所(LME)公布的最新銅庫存量已降至15年來新低，除了中國龐大的銅材需求外，供給受阻亦是問題之一，全球最大的銅礦輸出國智利，在Covid-19疫情大幅擴散下，礦工們紛紛發起罷工維護自身安全與權益，迫使礦場不得不採輪班制或以最低人力營運，嚴重影響銅礦開採與出口，隨著中國銅材需求不斷增加，但供給力道相對落後下，未來一年全球銅礦仍將無法擺脫供不應求的困境。

銅，被廣泛地應用於汽車、家電、科技產品與基礎建設等多個領域，為重要的工業與建築原料之一，亦被視作為反映經濟景氣狀況的重要指標，故有「銅博士」的稱號。目前中國為全球最大的銅消費國，其單一國家的需求量即占全球產量約50%，以致銅價走勢與中國經濟發展密不可分。

最新公布的8月中國財新製造業PMI升至53.1，創9年半來的新高，顯示著Covid-19的影響正在消退，中國經濟轉趨樂觀，同一時間，中國海關總署的進出口資料顯示，今年1~8月的未鍛軋銅及銅材累積進口量高達427.2萬噸，較去年同期的309.3萬噸成長達38.1%，再次呼應著中國經濟正處復甦的軌道上，彭博社預估中國第三季GDP將由前季的年增3.2%回升至5.5%，第四季更可達6.0%的水準。

街口道瓊銅(00763U)為國內少有可直接參與國際銅價走勢的金融商品，就美國CME高級銅期貨而言，期貨價格自3月低點210.05大幅攀升至306.65，基金淨值同步走揚逾40%，充分反映著經濟谷底復甦帶動的銅價走勢。

(時報資訊)