國泰金(2882)及國泰世華銀行率先與金融同業攜手推出「環球貿易共享區塊鏈」，運用國泰金數位數據暨科技發展中心(數數發中心)的區塊鏈技術，結合各大金融機構貿易專業，籌組跨行聯盟，首波規畫應用鎖定進出口貿易服務，使聯盟成員銀行未來可在區塊鏈上快速查核企業貿易交易相關資訊，提升企業融資效率，並有效防範企業跨行重複融資。

目前已簽署合作意向書(MOU)行庫為：上海商銀、新光銀行、陽信商銀、永豐銀行等，亦有多家銀行表達積極參與的意願。此外，為簡化貨運單據資訊取得，國泰世華亦與環球航運物流管理平台CargoSmart及長榮(2603)、陽明(2609)等國際航運商規劃介接相關的航運數據，以順暢交易流程。

進出口貿易融資在銀行國際貿易業務中扮演重要的角色，過去在進行核貸時，企業需提供厚重紙本，銀行亦需進行繁複的審核作業，有鑑於此，「環球貿易共享區塊鏈」發揮數位時代的共享精神，善用區塊鏈資訊不可竄改與匿名特性，未來當銀行收到企業融資需求時，能在保護交易隱私的前提下，於鏈上快速比對交易與貨運文件，大幅減少銀行作業人員審核文件的往返耗時，不僅可輔助強化驗證相關企業物流、金流等貿易資訊可信度，協助銀行強化風險控管能力，降低交易風險，同時也可提升作業效率。而客戶亦能體驗簡化文件提供與快速撥款的效益，有效提升資金運用效率。

國泰世華銀行表示，本次即將共同組織的銀行聯盟，是台灣首創以區塊鏈推動企業金融資料交換的金融同業平台。計畫借助區塊鏈的優勢，銀行能在兼顧安全與效能的情況下，進行跨行資料傳遞與驗證，與策略聯盟銀行創造共贏。

國泰金數數發中心數位架構發展部協理張維仁表示，「環球貿易共享區塊鏈」由數數發中心區塊鏈團隊自主開發，採用資料隱蔽性高的『超級帳本(Hyperledger Fabric)』許可制區塊鏈架構，允許通道上的節點讀取歷史資料，賦予金融業極高的業務開發彈性。「環球貿易共享區塊鏈」也正密切規畫供應鏈相關應用，未來將逐步擴大適用場景，拓展多元區塊鏈商業應用出口。

(時報資訊)