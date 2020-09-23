纏訟15年的台新彰銀案，目前露出曙光，傳聞台新金董座吳東亮希望能在年底前完成收購保德信人壽，決定處分彰銀持股，在財政部的協調下，疑由神祕地王寶佳和公股機構接手約13％持股，預計台新金可藉此回收至少219億元，剩餘的彰銀持股，將會持續處分到完全退出為止。

根據《鏡週刊》報導指出，自台新金董座吳東亮鬆口決定處分彰銀持股後，財政部就積極協助處理，在財政部的協調下，台新的彰銀持股將由神祕地王寶佳買入5%，公股機構接手8%，預計以每股不超過18元的價格處理掉第一階段的13%股票。後續台新金會持續處分不到10%的彰化銀行持股，未來將會全面退出彰化銀行。

據悉，會讓吳東亮有此想法，主要是9月初吳東亮曾主動拜會行政院長蘇貞昌，一方面希望在年底前完成保德信人壽的收購，二方面希望解決纏訟15年的台新彰銀案，有消息人士透漏，蘇貞昌當場指示「一是彰銀是國家資產，絕不放棄彰銀經營權；二是不會讓台新金吃虧。」這才讓吳東亮想要釋出彰銀持股。

接手的單位部分，財政部考量泛公股機構承接能力與意願後，目前屬意中華郵政、第一銀、台灣菸酒公司、兆豐銀、合庫銀、華南銀等單位。而財政部也說服寶佳機構的林陳海父子，為此，林陳海父子也開出兩個交易條件，第一是寶佳只願意承接4.99%，第二是參考彰銀淨值16.23元，每股收購價不得超過18元。目前就等帶吳東亮、金管會、財政部同意，這場糾纏15年的經營權案就可落幕。

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(中時新聞網)