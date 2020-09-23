智慧車聯網解決方案大廠安捷科，長期專注於車聯網與物流應用，近日更於車輛定位追蹤器中，創新導入物聯網MQTT通訊協議，與傳統的追蹤器技術相比，MQTT可大幅簡化設備與平台之間資料傳輸的流程、節省頻寬流量、增加連線穩定與反應速度，最高可省下75％通訊成本！目前安捷科已將MQTT技術導入旗下車輛GNSS定位追蹤器產品RIFA-S 以及RIFA-M系列，並已獲多家台灣業者導入，後勢可期。

安捷科長期專注於車輛定位技術，並深入車聯網以及物流管理等領域。面對移動中的車輛管理，遠端車輛追蹤器的準確性與反應速度，經常會受限於通訊基地台的訊號能力，而如何持續保持快速的反應，同時減少耗電與的電池使用量，正是系統設計的關鍵。MQTT通訊協議，能達到最佳可靠性、最小化網路頻寬和設備資源要求，並且符合物聯網開放標準協議，因此非常適合像車隊管理這樣的應用情境。

車隊管理需要透過行動通訊來傳輸資料，龐大的通信費用正是車隊管理中的主要成本。過往的車輛追蹤器多採用傳統的TCP / IP協議，其缺點為資料串流需要較大的頻寬，安捷科研究發現，使用MQTT的通訊協議技術，可大大簡化資料封包，顯著減少資料流量，以輕量數據負載的優勢省下通訊費用，幫助客戶以更低價的通訊方案取得成本優勢。

安捷科專注為車聯網應用而設計產品，其車輛追蹤器符合OBDII以及J1939等多項車用通訊協議，並透過先進駕駛輔助系統Mobileye、慣性導航DR（Dead Reckoning），CAN-to-ADR等技術整合，有效提供更即時，更精準的車輛運作數據和定位資訊，再加上MQTT為Google Cloud Platform、AWS、Azure Cloud等多家公有雲服務之標準通訊協議，使系統整合商更能輕鬆架構車隊管理雲。

目前安捷科旗下兩大車輛追蹤產品方案RIFA-S與RIFA-M，能提供定位、防盜、用戶自定義的電子圍欄，駕駛行為分析等功能。此外，RIFA-M更提供多個輸入/輸出介面接口，可連接車輛燈號、開關訊號、緊急按鈕等，並可針對刷卡機、胎壓偵測器、RS-485裝置等不同需求進行客製化擴充。憑藉豐富的功能選項和使用者自定義的彈性，安捷科的車輛定位追蹤器產品不僅滿足大多數應用情境要求，並提供韌體客製服務，為車隊管理、公共交通、行車安全、車輛數據蒐集，車輛定位追蹤，和無人車應用，提供高效率解決方案。

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