記憶體大廠華邦電（2344）與人工智慧（AI）晶片供應商耐能智慧（Kneron）攜手合作，搶攻臉部辨識、語音辨識、手勢控制等邊緣運算AI應用市場。Kneron在最新發布的AI系統單晶片（SoC）中搭載華邦電高頻寬1Gb LPDDR3，可達到業界新高的1.4 TOPS（每秒兆次運算）處理量，並擁有業界最佳的0.9 TOPS/W效能效率。

Kneron近年來快速崛起，已成為邊緣運算AI處理器市場的領導廠商，同時維持低耗電作業。上一代處理器KL520搭載華邦電512Mb LPDDR2，已使用在智慧鎖和無人機等電池供電的應用。Kneron新推出的KL720處理器專為AI和機器學習設計，最大輸出可達到更高的1.4 TOPS，並擁有業界最佳的0.9 TOPS/W效能效率。

華邦電與Kneron攜手合作，華邦電的1Gb LPDDR3以良品裸晶圓（KGD）供應，並與KL720處理器中的全新Kneron神經網路處理單元（NPU）封裝在一起。華邦電LPDDR3能支援該處理器高處理量和效能效率，最高頻寬達每秒8.5GB，可在雙1.2V及1.8V供電下運作，且內含深度省電（Deep Power Down）和時脈停止（Clock Stop）等省電功能。

Kneron新推出的KL720處理器為AI應用立下全新效能基準，能即時處理4K、Full HD或3D感測器的視訊影像，為保全攝影機的臉部辨識，或公用資訊站的手勢控制等AI應用提供支援。此外，處理器還能執行自然語言處理，提供直覺式語音辨識，省下事先定義關鍵字等程序，1.4 TOPS運算處理效能甚至快到能同時支援即時視訊和自然語言處理。

Kneron創辦人暨執行長劉峻誠表示，Kneron已對市面上各式各樣的DRAM產品進行全面評估，華邦電的1Gb LPDDR3是高頻寬和低耗電的最佳組合，剛好符合KL720適用的最新高需求邊緣運算AI應用的需求。除了晶片效能，同樣重要的還有華邦電提供支援，協助將NPU和DRAM之間的介面最佳化。

(工商 )