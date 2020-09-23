科技部為深化產學合作，讓學界研究成果更精準地對應業界需求，科技部「法人鏈結產學合作計畫」與台灣電子設備協會合作，於9月17日舉辦「智慧製造」產學精準媒合會，期望將學術界的研發能量結合產業實際應用需求，進而導入業界讓技術商品化。科技部產學與園區業務司副司長涂君怡致詞時指出，台灣擁有堅強的機械產業實力及資通訊科技能量，如何以國內機械產業實力及我國資通訊科技能量為基礎，運用雲端、大數據、物聯網、智慧機器人等導入智慧化相關技術是製造業提升競爭力的唯一途徑，期望透過不同的協助將學界研發成果落實於產業應用，促成產學交流與合作，開創技術研發創新與實際應用。

媒合交流會現場，除由工研院產業科技國際策略發展所副研究員莊瀅芯，分享智慧製造產業發展現況與趨勢，同時邀集四組優秀潛力技術團隊發表相關創新技術。其中雲科大特聘教授洪肇嘉的「單元操作儀器自動化技術」配合現代化高科技廠環工與化工之單元操作程序，透過單元操作的自動化以符合現在產業操作方式，協助設備供應商發展出其未來升級或新產品。正修科大教授陳正義的「高性能多軸運動控制器研製與電腦輔助製造教學系統之整合應用」，擺脫一般數值控制工具機採用封閉式架構而導致控制器的客制化受限，提出一個主僕式控制系統以實現出三軸運動控制系統兼具有監督與即時控制目的。

中原大學教授范憶華的「多功能筒狀電池匹配機」，利用內阻計進行電池之電壓與電阻量測做檢測，透過電腦端製作監控系統與數值管理系統監控各電池性能、分類量測。最後再分別送至各分類閘門口，能更有效地做到小型圓形電池芯的品質控管，且節省人力。成大鄭芳田教授的「實現產品零缺陷的智慧工廠自動化系統(iFA) 」為將重心擺在強調如何提高產品良率之線上即時全面檢測技術以達成實現產品零缺陷，即鄭教授定義之「工業4.1 」。

活動現場吸引超過50名業者共襄盛舉，多位廠商皆表示對今日發表的技術充滿興趣，希望能進一步深入洽談雙方合作機會，計畫團隊之法人機構亦於現場了解出席廠商之相關技術需求，將持續協助產學合作接軌

(工商 )