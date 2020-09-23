藍營市議員楊正中認為，不必為搭公車推市民卡，將簡單問題複雜化。（陳世宗攝）

台中市政府宣布自110年元月起免費公車政策將改為「市民限定」，市民必需綁卡確定市籍搭乘，中市6到12歲市民如沒有悠遊卡等電子票卡，將由市府贈送並協助綁卡。民進黨市議員張玉嬿等建議，市府應將放在倉庫的144萬花博卡轉型成市民卡；藍營市議員楊正中等認為，不必為搭公車推市民卡，將簡單問題複雜化。

張玉嬿指出，台中市300萬張花博卡還剩下144萬張，市府只要直接升級市民卡，市府又不發花博卡，要民眾拿手上的各種卡片去綁卡；當初市府說拿花博卡會洩露個資，但現在綁卡就沒有這個問題？花博卡升級市民卡是直接實名制，不必再讓市民去綁卡。

楊正中表示，市府有必要加強未來電子票證搭公車後的身分辨識機制，但沒有必要把簡單的問題複雜化，為搭免費公車去硬推「市民卡」，況且花博卡根本沒有「市民卡」的規格，不必硬做。

市府交通局長葉昭甫說，未來會加強後台大數據資料控管，有異常乘車情況者列入「黑名單」，必要時還會「鎖卡」；也會設計隨機不定時上車抽檢等機制 ，以利把關。市府政府以對市民「興利」且相信市民為第一優先，把關「除弊」配套輔助。

針對議員建議花博卡再利用，葉昭甫強調，因該案還有契約尚未與廠商完成決算，剩餘花博卡的使用歸屬存在疑慮，待後續釐清加上契約爭議處理完畢後，才能進行再利用規劃。

(中時 )