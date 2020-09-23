國民黨革實院長羅智強昨天辦《伊羅寓言-國王貓》新書發表會，邀曾任台北市長的前總統馬英九、前黨副主席郝龍斌站台。羅智強今在臉書發文，藉郝龍斌肯定他是參選台北市長非常適當的人選，揭露他兩年前為何參選台北市議員的「秘辛」。

羅智強說，前台北市長郝龍斌昨天在他的新書發表會說：「要參選台北市長的人，必須對市政夠了解，一上任就能接手市政、重開機，不要先胡亂做2、3年後才進入狀況，從這角度來看，羅智強是非常適當的人選。」郝市長還揭露了一段「秘辛」，就是為什麼他當初決定參選的是台北市議員，而不是立法委員？

他說，當初他告訴郝市長，他的下一個目標就是選台北市長，所以他想先去台北市議會，補自己的不足。他當時的想法就是為了「歷練市政」，而台北市議員，是歷練台北市政最好的地方我的下一階段目標就是要選台北市長，他希望減少自己摸索的時間，成為一個一上手就可以拚市政的台北市長所以，他決定參選台北市議員，而不是立法委員。

羅智強說，而郝市長也覺得，他知自己之不足處，而能腳踏實地，這樣的想法，非常務實2016年，他結束哈佛大學的訪問，回到台灣，經過一段努力，在自媒體上漸漸發揮聲量，當時多數的好朋友，紛紛建議佈局參選立法委員，經過一段時間考慮，他決定參選台北市議員。

他表示，有些朋友很驚訝的說，你曾當過總統府副秘書長，理應參選立法委員，選台北市議員，是不是有點降格？他說，台北市議員有台北市議員的責任，立法委員有立法委員的責任，並沒有誰的位階高、誰的位階低的問題，重點不在參選哪個職務，而在自己想做什麼事情。

羅智強指出，正因為他曾經當過總統府副祕書長，輔佐馬英九總統國政，兩岸國防外交經濟教育文化，很多重大政策，都在馬英九的身邊見聞學習，論起對國政的歷練，他有自信，絕不輸給任何一個立法委員。

羅智強提醒網友別忘了訂閱他的新書，也強調，他欠缺的是台北市政的歷練，既然他的下一階段目標是參選台北市長，最負責任的選擇，當然是選市議員，而不是選立法委員；選上台北市議員後，他分別參加了財政建設、工務、警政衛生委員會，對台北市政的了解，與日俱增。他很高興，做了正確的選擇，繼續向著標竿直跑。

(中時 )