雖然美國國會推出新財政激勵措施的時間可能延後，以及新冠肺炎新增病例增加削弱經濟加快復甦的希望，但在亞馬遜大漲帶動下，周二華爾街股市反彈收高。

為了防止疫情加速擴散，英國政府宣布進一步收緊限制措施，並考慮再度實施全國性封鎖。近來美國的新增確診數再度反彈，目前累計確診病例超過685萬人，累計死亡病例已經突破20萬人，仍是全球疫情最嚴重的國家。

華府政局的不確定性日益升高，並在最高法院大法官金斯伯格（ Ruth Bader Ginsburg）上周五去世後進一步加劇，市場的波動期料將延長。Harvest Volatility交易與研究主管Mike Zigmont表示，所有政治能量都將導向下一位最高法院大法官的提名之爭，「我不認為他們會將注意力集中在此事上，同時又推動激勵政策」。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周二在國會表示，自新冠肺炎疫情導致衰退以來，美國經濟已出現「明顯改善」，但前途仍然不明，如有需要，央行將採取更多行動。

芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）周二表示，如果國會不能通過更多振興措施，美國經濟如果不是再度全面衰退，也將面臨更長、更慢的復甦。

周二收盤，道瓊工業指數漲140.48點或0.52%，為27,288.18點。標普500指數漲34.51點或1.05%，為3,315.57點。那斯達克指數漲184.84點或1.71%，為10,963.64點。

標普500指數11大類股有7類收高，科技股、通訊服務股與非必需消費品股漲幅領先，分別漲1.65%、1.88%與2.96%。能源股下跌1.03%，表現最疲弱。

亞馬遜大漲5.7%，此前投銀Bernstein將其股票評級調升為「優於大盤」，稱即使疫情獲得控制，該公司仍將繼續從優質會員與第三方賣家獲得提振。

微軟、蘋果、Alphabet與臉書漲幅均超過1.6%，這幾檔科技巨頭帶動美股從3月因疫情而跌至的谷底反彈，但在近來的盤勢下殺中首當其衝。

Slatstone Wealth LLC首席市場策略師Kenny Polcari表示，市場正在尋求一些穩定性，投資人與交易員將再次關注那些跌深標的。

特斯拉下挫5.6%，對那斯達克指數的拖累最大。其執行長馬斯克稍早前就加快生產的困難提出警告，且專家表示，特斯拉對大規模鋁製零件的依賴增加，可能在製造方面帶來新的挑戰。

甲骨文收跌0.3%，中國環球時報周一晚間報導，字節跳動與美國企業甲骨文及沃爾瑪就抖音交易達成的協議明顯不公平，北京當局不太可能批准此交易。

(時報資訊)