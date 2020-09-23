由合庫金(5880)旗下合庫銀統籌主辦亞昕(5213)、新潤(6186)、鈜富開發及海悅(2348)63億9600萬元聯合授信案，獲得金融業踴躍參貸下完成募集，本次聯貸案授信用途主要為支應「台北市南港區南港段二小段」都更營建工案所需資金，參與融資的銀行計有4家。

此次都更建案，由亞昕國際開發擔任實施者，規劃興建地上26樓地下4樓、總戶數400戶，預計110年第二季動工、114年第二季完工。該案基地位於興南街與重陽公園街廓，面積約1813坪，距離三鐵共構的南港站約1.1公里，週邊有中國電視、台北流行音樂中心、南港區公所、東新國小、育成高中、南港高工，區域內公共設施俱備，交通便利，生活機能佳，未來發展深具潛力，預估銷售情形樂觀。

合庫近期為因應新冠疫情之影響，推出多項紓困方案，依據中央銀行推出專案融通紓困貸款A、B、C三案之統計，截至8月底合作金庫目前累計承作金額已逾210億元為行庫之冠。

(時報資訊)