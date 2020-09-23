前高雄市長韓國瑜近日被傳出，有意參選2022年台北市長，此外，也傳出可能選桃園市長，黃暐瀚日前也就韓合體前市府團隊吃飯聚會一事解讀，認為韓就是要選明年黨主席。對此，韓流五虎將之一的貼紙哥黃建豪表示，韓國瑜並沒有下一步的計劃，現階段韓就是好好陪伴家人。

周玉蔻7日在廣播節目《周玉蔻嗆新聞》指出，韓已隱約和重要人士約談中，目的是想選台北市長。資深媒體人邱明玉日前也表示，有一親韓人士向她暗示，韓國瑜一定會選台北市長。對此，前高雄市新聞局長鄭照新直言「所謂的『親X人士』，有guts就具名，別亂放話，造成市長困擾」。前高雄市新聞局長王淺秋也回應表示，「這空穴的風還真的太大，千萬不要因為人家有聚餐活動就硬栽人家為了選舉」。此外，也傳出韓有意角逐桃園市長。

據《中評社》報導，黃建豪表示，韓國瑜並沒有下一步的計劃，韓目前就是好好陪伴家人。對於媒體和名嘴持續的放話，黃建豪認為，這些都是在消費韓國瑜，增加版面和點閱率，並持續抹黑和混淆視聽。

至於韓國瑜2022在地方選舉的定位如何？黃建豪認為，韓就是比較有名氣的老百姓，但只要韓登高一呼，加分的效果不小，因此，會比較像輔選的角色，願意把政治能量與光環與別人共享。不過黃建豪強調，若網軍和媒體輿論操作沒有改變，韓也不一定會出來輔選，避免民進黨持續獲取政治利益。

(中時新聞網)