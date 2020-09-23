康全電訊今以每股45.24元新上櫃掛牌 09:082020/09/23 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 康全電訊公司（8089）將在今（23）日新上櫃掛牌，每股掛牌價45.24元，櫃買中心今日上午9時進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請康全電訊公司，暨輔導其上櫃之證券承銷商-統一證券、及簽證會計師與會共襄盛舉。 根據櫃買中心資料顯示，康全電訊公司主要從事寬頻通訊設備之研發及銷售，108年營收為24億4,961萬元，稅後盈餘為1億5,993萬元，每股盈餘為3.09元。109年上半年營收為13億5,924萬元，稅後盈餘為1億1,118萬元，每股盈餘為2.15元。 (工商 ) #康全電訊 #新上櫃掛牌 #櫃買中心 #上櫃 #稅後盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 董若彤煞到Faure Le Page迷彩包 04:102020/09/23 時尚消費 全桃公園綠地 秋節禁烤肉 04:102020/09/23 地方新聞 台中百貨雙雄 今年營收戰高 04:102020/09/23 產業．科技 鄉林成都案開賣 Q4迎業績高峰 04:102020/09/23 證券．權證 軒郁國際營收、獲利 表現亮眼 04:102020/09/23 證券．權證 凱撒衛砸重金設廠 攻建案市場 04:102020/09/23 證券．權證 超市印花換購精品化 04:102020/09/23 時尚消費 偉勝 展出自動化無塵無氧烤箱 04:102020/09/23 產業特刊 獨董逾1／3，工總喊吃不消 金管會：非所有公司立即適用 04:102020/09/23 金融．稅務 《店頭市場》新零售、新晶投控 23日起預收款券 08:012020/09/23 財經 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 台灣GDP世界排22好嗎？他怒「全球最可恥」遭瘋傳 - 財經 恐遭美狙殺！台積電叛將拚研發 陸晶圓龍頭被爆推出大作 - 財經 放手15年舊愛！台新金處分彰銀持股 新買家曝光 - 財經 新iPhone傳10／13面世 蘋概股振奮 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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