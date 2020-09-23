康全電訊公司（8089）將在今（23）日新上櫃掛牌，每股掛牌價45.24元，櫃買中心今日上午9時進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請康全電訊公司，暨輔導其上櫃之證券承銷商-統一證券、及簽證會計師與會共襄盛舉。

根據櫃買中心資料顯示，康全電訊公司主要從事寬頻通訊設備之研發及銷售，108年營收為24億4,961萬元，稅後盈餘為1億5,993萬元，每股盈餘為3.09元。109年上半年營收為13億5,924萬元，稅後盈餘為1億1,118萬元，每股盈餘為2.15元。

(工商 )