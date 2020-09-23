廣發證券執行董事暨海外電子產業首席分析師蒲得宇指出，高效能運算（HPC）、5G持續扮演台積電（2330）主要增長動能，將迎來新一波高速增長，首度將台積電納入研究範圍，給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價587.6元，僅次於里昂證券的600元。

台積電被市場譽為台股護國神山，近年獲得的厚愛是其他個股所無法比擬，蒲得宇最新開啟對台積電研究，強調受惠於超微（AMD）伺服器CPU市占率的快速提升，加上在人工智慧（AI）、大資料、機器學習等應用的帶動，對高速運算晶片需求大幅增長。

同時，5G滲透率持續提高，將帶動智慧機內處理器晶片為主的半導體內含價值提升，台積電智慧機業務營收動能無礙。

放眼後事，英特爾、蘋果還帶來PC業務上檔機會。廣發證券認為，台積電在PC領域將有更多進展，除受惠於AMD持續擴張市占率，亦受益於英特爾PC CPU在2022年的潛在委外訂單，以及蘋果自研電腦與伺服器晶片Apple Silicon訂單。

蒲得宇預估，光蘋果Mac用的Apple Silicon便可增添2020年預估營收3個百分點，而英特爾PC CPU若全委外代工，其整體潛在市場規模可為台積電的營收帶來27％的潛在向上空間。

再者，面對Chiplet躍升主流架構，伴隨市場對晶片間高度互連需求提升等趨勢，台積電推出3D Fabric 平臺，持續強化先進封裝技術，先進封裝亦將為台積電未來新亮點。

(工商 )