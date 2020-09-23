今年還剩3個多月！命理師「抽籤」曝危機：小心3件事。（圖／王馨怡提供）

2020年接連發生許多大事，讓不少人認為今年是「不好的一年」，希望可以趕快過去，而現在還剩下3個多月就年底，命理鳥卦師王馨怡指出，十月將至，同樣危機重重，不亞於農曆七月，並提醒大家要注意，火光之災和行車安全，另也別小看「水」。

王馨怡21日在臉書發文表示，十月一樣後患無窮、危機重重，不亞於農曆七月，因此大家要小心！住家附近、左鄰右舍要注意是否有火光，開車注意安全，水一樣不能小看。「危機過了才是轉機」！

王馨怡也分享「用土地公籤卜卦」，算看看年底前要小心什麼？結果抽到「鬼門關上遇無常 鐵船過海浪頭風 口頭冤家如咒詛 汝欲去時災禍殃」。

王馨怡解釋籤詩的意思，「『暗陰有財氣，光陽則不吉』，簡單的說，陰陽對調，應有天意，卦有異象，暗内穿針，只得小心，凡事莫急，頌凶財有，覓物不見，婚平孕女，急作福，應一五十五頭凶危吉。」

王馨怡表示，年底打算結婚的人要低調一點；懷有身孕的人則要多注意身體、充分休息，而有宗教信仰的民眾可以初一、十五到大廟拜拜求平安。並透露「陽衰陰出頭，自己守護本位，思想當寬遠，惡事卽能平」。

王馨怡也補充，水火本無情一樣要注意安全更小心！開車或騎機車的人，切記欲速則不達，務必遵守交通安全，睡眠要充足，才會有體力。最後也感嘆說道，其實人落地是空，走了也空空，因此身體健康最重要，呼籲大家把握現在，珍惜當下。

【本文由命理師王馨怡授權】

(中時新聞網)