民進黨桃園市議員王浩宇昨（22）日在網路節目上指稱，「年輕人很好騙」，引發時代力量智庫執行長李兆立不滿，在臉書列出3點回擊。對此，王浩宇今晨在臉書發文回應，痛批時代力量是「垃圾政黨」。

王浩宇在節目上提到，「一個政黨你騙、你去消費年輕人的正義感、去打一個議題」，居住正義那些用喊口號的，但實際上要怎麼做？年輕人很好騙，可是支持你之後，到時候要怎麼去回應他們的需求？

李兆立表示，聽到這番話詫異到以為自己聽錯了，並對王浩宇這種論調提出3點回應。1、蔡英文以817萬票連任，特別感謝年輕人是「勇敢的台灣囝仔，台灣最美的風景。」怎麼才不到一年，年輕人卻變成民進黨議員口中的「很好騙」。2、居住正義不是時代力量的發明，實價登錄2.0更是蔡總統的主張，說喊居住正義是騙年輕人，請問是在罵2016年的蔡總統嗎？3、台灣青年民主協會大選前號召返鄉列車，被讚是台派青年，對美豬進口提出疑慮，卻被出征為中共同路人，請問王浩宇要不要幫這些年輕人說些話？

李兆立酸說，難道只有無條件支持民進黨的年輕人，才是好青年？只有民進黨喊的居住正義，才不是騙年輕選票？「這樣的雙重標準，我完全不行」，並要求王浩宇道歉。

王浩宇今日凌晨也在臉書做出回應，「年輕人好騙嗎？當然很好騙！」直言如果不好騙，時代力量這種垃圾政黨，怎麼會喊喊做不到的口號，整天咆哮帶風向就騙到一堆年輕選票？

王浩宇說，年輕人之所以好騙，是因為充滿高度理想性、正義感，對更好的台灣有期待、有希望，因此任何政黨都應真正回應年輕人的期待，而非像時代力量一樣，用口號消費完年輕人，最後什麼屁都做不到。最後更撂話，「而且比他們過去批評的政黨還骯髒」。

王浩宇：年輕人很好騙！ 請問這代表民進黨對年輕人的觀點嗎？ 今天在 #雲端最前線 節目上，大家在討論年輕人政黨傾向時，同台的民進黨桃園市議員 #王浩宇... 由李兆立發佈於 2020年9月22日 星期二

年輕人好騙嗎？ 當然很好騙！ 如果不好騙，時代力量這種垃圾政黨，怎麼會喊喊做不到的口號、整天咆哮帶風向就騙到一堆年輕選票？ 但年輕人之所以好騙，是因為年輕人充滿高度理想性、充滿正義感、對更好的台灣有期待、抱持著讓台灣更好的希望。 也因此，任何一個政黨都應該真正的回應年輕人的期待，而不是像時代力量一樣用口號消費完年輕人之後，最後什麼屁都做不到。 而且比他們過去批評的政黨還骯髒。 由王浩宇發佈於 2020年9月22日 星期二

(中時新聞網)