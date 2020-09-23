12歲的小杰最近愈來愈胖了，脖子和腋下總有洗不乾淨的深咖啡色紋路，經過就醫之後，被診斷為「黑色棘皮症」，成因就是體重過重造成的胰島素阻抗。同時，也檢測出他的糖化血色素高達7.3%，確診為第二型糖尿病，好在經治療三個月之後，小杰的糖化血色素已降到6.7%。

糖尿病不是大人專利，兒童也會罹病！

「我的孩子才小學，怎麼可能得糖尿病？」這句話是許多父母第一時間得知孩子得到糖尿病的心情。然而，據美國近年的大型研究指出，兒童和青少年罹患第二型糖尿病的發生率逐年增加，主要原因就是兒童過重和肥胖的比例不斷增加。以台灣2015年的數據顯示，國小和國中生的過重及肥胖的比例約有3成之多。

亞東醫院小兒內分泌科醫師李如浩表示，許多孩子因肥胖問題導致在小時候就罹患了第二型糖尿病，就是因為肥胖造成的胰島素阻抗，使得胰島素降低血糖的能力受到影響。第二型糖尿病的前期為降低血糖，胰島素會試圖「以量取勝」而大量分泌，但是隨著疾病的進展，胰島素分泌也會「精疲力竭」而不足以降下血糖，此時，就會產生糖尿病。

一旦血糖高到一個程度，血中的糖分便會從尿液中漏出，這就是糖尿病了。從尿流失的糖分，除了帶走營養，也會帶走水分，因此會常常感到飢餓和口渴，進而導致多吃、多喝、多尿及體重減輕的惡性循環。所幸，第二型糖尿病的藥物日新月異，許多在成人間療效斐然的新藥，也已在兒童身上進行大規模的臨床試驗。

兒童糖尿病的診斷需審慎評估

李如浩指出，兒童常見的糖尿病除了因為肥胖導致的第二型糖尿病之外，還有因自體免疫而引發的第一型糖尿病。胰臟分泌胰島素的胰島細胞，因自身免疫系統的攻擊或是其他因素而被破壞殆盡，只能分泌極少量的胰島素，無法順利降低血糖，進而引發第一型糖尿病。事實上，第一型糖尿病也是青春期前的孩童最常見的糖尿病。

並非所有過重和肥胖的兒童糖尿病病患，都一定是第二型糖尿病。有些過重的孩子，是因為前述免疫系統破壞胰島細胞所致的第一型的糖尿病；相反的，有些臨床表現特徵像是第一型糖尿病的孩子，也可能是第二型糖尿病，因此需要專門的醫師仔細評估和通盤考量，才能確實診斷並擬定最適當的治療策略。

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(中時新聞網)