南韓不久前才傳出一位專職旅遊的男網紅因受不了輿論壓力而輕生，沒想到近日又傳出有網紅疑似想不開而登上熱搜。現年27歲的知名網紅雅智(아지땅)，21日驚傳輕生過世嚇壞一票網友，好在後來有朋友緊急搶救才救回一條命。

在韓國知名直播平台afreecaTV上，擁有眾多粉絲追隨的雅智，擁有甜美外表、火辣身材，她除了經常上線與粉絲們互動聊天外，也經常換上性感的服裝大跳女團夯曲，成為不少男粉絲心目中的性感女神。

27歲正妹網紅雅智(아지땅)捲包養風波 深夜吐內幕後驚傳輕生（圖／아프리카TV）

今年2月卻在網路上傳出她疑似被包養讓她遭到大批網友抨擊而備受煎熬，當時她與朋友的聊天的內容也曝光，內容更提到她為了迎合大眾的視線而感到十分痛苦跟折磨，甚至表示「已對未來沒希望，想要輕生」嚇壞眾人。沒想到9月21號凌晨她突然在個人社群平台上放上天空的照片，並在文中表示「今天要去好地方」並留下疑似遺言的文字，沒多久便傳出輕生消息。

27歲正妹網紅雅智(아지땅)捲包養風波 深夜吐內幕後驚傳輕生（圖／아프리카TV）

所幸後來朋友即時搶救將她送醫救回才沒讓憾事發生，事後她也親自發文向周圍的工作伙伴及粉絲們道歉，也保證不會再讓這種事情發生，之後也將離開直播界找尋其他工作，還不忘為其他直播主加油打氣，讓粉絲看了相當不捨也期待她能早日恢復正常生活。

在 Instagram 查看這則貼文 아지땅（@agee_dd）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 16 日 下午 11:27 張貼

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)