22日是特斯拉電池日，執行長馬斯克(Elon Musk)之前所預告驚喜並不是新電池，而是新版Autopilot自動輔助駕駛軟體，雖然表示在今年艱困環境系交車量仍成長3至4成，現場股東也反應不錯，其他投資人卻不埋單，周二盤後續跌，自周一高點至今跌逾12%，不到２天市值蒸發506.25億美元(約1.47兆台幣)。

由於疫情，特斯拉電池日暨股東大會首度在戶外舉行，投資人在加州廠停車場入座事先停好一排排特斯拉汽車，觀看馬斯克報告，並用喇叭聲代替掌聲。

馬斯克演說重點是製造進展與軟體更新，分別是上海超級工廠(Gigafactory)從設廠起僅15個月就投產、改善後新版Autopilot。他表示，特斯拉花很長時間重寫整個代碼庫，並大讚售價8000美元的新Autopilot很棒。

在電池日前1天，馬斯克已經先做期望管理，表示新電池最快2022年才能量產，導致股價從周一盤中449.41美元開始一路崩跌，股東會後的盤後股價雖一度上揚超過2%，終難敵市場失望情緒，盤後價跌破400美元大關，至美東時間周二20時為395.08美元。

(中時新聞網)