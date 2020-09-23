台中市政府警察局自9月1日起為期1個月交通大執法勤務，以「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」等執法重點項目，強化民眾路權觀念，並宣導安全3步驟，包括「慢」，即接近路口，減慢速度、「看」，即擺頭察看左右後方有無人車、「停」，暫停禮讓行人先行，以營造安全友善的交通環境。

西屯工業區為台中市經濟重鎮，進出工業區車流量相當大，尤其在上下班尖峰時刻，民眾常為了趕時間，疏未遵守交通規則，造成事故意外。

工業區內不少廠商聘請的外籍移工朋友，屢以電動自行車或電動輔助自行車代步，因不諳我國交通法規，致生事故，亦為交通事故發生的主因。

為強化用路人「路權」的觀念，台中市警察局第六分局工業區所員警，除針對轄內易肇事路口「五權西路與工業區37路」、「工業區1路與工業區3路」加強執法。

此外，透過播放LED跑馬燈、勤區員警發放宣傳單、張貼海報於轄區各大公布欄等管道走入社區，向民眾宣導「車輛路口停讓行人」及「行人依規定行走穿越道」等主題，提醒用路人遵守交通規則，尊重行人路權，養成路口停讓文化，減少事故發生，營造安全友善的交通環境。

(中時 )