立委集體貪汙案，經北院漏夜訊問，22日凌晨諭知裁定蘇震清、陳超明、廖國棟3立委羈押禁見，前立委陳唐山則獲不起訴；立院並已同意續押3立委。但此案另爆出蘇震清疑先收到檢調已在調查的風聲，因此趕快退還賄款，恐阻礙偵辦。而據了解，調查局已發現前立法院長蘇嘉全特助高建智，也曾將檢調偵辦SOGO案的消息透露給陳唐山，而且還說出聽到消息的地點。

有關檢調偵辦SOGO案立委收賄情節，調查局日前發現偵辦過程中竟有人洩密給前立委蔡煌瑯、與高建智、這2人再透露消息給蘇震清，北檢因而另分案查明調查局何人洩密。其中，先前傳出的是高建智透露消息給蘇震清，但最新消息則傳出高建智也有透露消息給陳唐山。

據《聯合報》報導，高建智向調查局證稱，多年前在跑攤時，曾受邀到士林知名海鮮會館聚會，無意間聽到有人提及調查局在查陳唐山涉及收賄一事，才向陳唐山求證。

針對與SOGO案的關係，一度被列入調查、但獲不起訴的前綠委陳唐山21日則表示，他認識李恆隆已近30年，擔任立委和凱達格蘭基金會董事長期間，曾向李恆隆募款，這些金額都用在公共事務，與個人利益完全無關。「感謝檢察官明察秋毫，證實其清白，胸中塊壘終於可以放下來了」。

陳唐山說，自己和李恆隆結識在先，SOGO案發生在後，知悉老友遭受不公情事後，基於友人立場仗義執言，也是人之常情，無奈兩人情誼卻因而被捲入司法風波。

有關檢調偵辦SOGO案立委收賄情節，調查局日前發現偵辦過程中竟有人洩密給前立委蔡煌瑯、與高建智、這2人再透露消息給蘇震清，北檢因而另分案查明調查局何人洩密。先前傳出高建智是透露消息給蘇震清，而最新消息則傳出高建智也有透露消息給陳唐山。

(中時新聞網)