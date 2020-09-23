網紅陳沂對時事發表看法，嗆辣直言的風格，累積一票死忠粉絲力挺，不過凌晨在臉書發文表示昔日遭媒體抹黑，都會大動肝火，如今心態轉變只有「感激」，甚至不忘嘲諷：「你們泯滅良心到底得到些什麼呢？笑死」。

陳沂表示昔日被媒體抹黑報導，都會相當生氣，不過自從月入百萬之後，內心卻是充滿感激，她強調若沒有被「媒體陷害」，不僅不會被廣大網友認識及喜愛，月收入和知名度也不會日趨成長，話鋒一轉仍不忘揶揄媒體一番：「還是要跟那些可憐的記者喊話啦，我知道你們都有在看我的版，畢竟我就是點閱率的來源，你們這樣只會讓我錢愈賺愈多，然後你們網路小編還是一樣領一個月三萬多，好一點四萬的薪水」，最後更反問：「你們泯滅良心到底得到些什麼呢？笑死」。

而日前陳沂發現有網美把小鬼靈堂當作景點打卡，便在臉書截圖砲轟，未料卻遭誤解成是她跑去蹭熱度打卡，讓她發文痛批：「永遠都不求甚解，看到黑影就開槍，這就是大部分酸民的問題」，甚至狂酸：「難怪你們會是現實世界中的魯蛇欸，因為你做事情的態度就是如此隨便草率啊」。

對此網友也紛紛留言：「毀滅不掉妳的人，將會使妳更強大！加油」、「我也是看到好多罵妳的報導才開始追蹤，發現妳是一個很有想法的人」、「這心態當公眾人物，無敵」。

(中時新聞網)