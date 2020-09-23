台股加權指數23日開在12,656.30點，權王台積電（2330）依然開在盤下，對指數形成壓抑，惟低價電子股聯電（2303）、友達（2409）、群創（3481）等漲幅逾1％，走勢相對強勁，買盤推升指數站在紅盤之上。

美股亞馬遜在分析師看好的激勵下跳漲、激勵科技巨擘同步跳高，帶動那斯達克指數勁揚，未受國會可能延後推出另一輪財政刺激方案、染疫人數增加，壓抑經濟快速復甦的期望，美股仍見反彈。

國票投顧指出，台股加權指數上周挑戰萬三點未果後，指數震盪拉回，21日指數開低後震盪走低，日K線收實體141點的黑K棒，本周多方失守短線期均線5日、10日及月線，上述均線亦因而下彎，技術指標6日、12日RSI及9日KD亦交叉向下，短線來看，技術面表現有轉趨弱勢之虞。

不過，下方季線持續墊高，7月21日以來的箱型整理區間下緣買盤積極，再加上美股在科技股的反彈下，可作為指數的支撐，在支撐有撐下，大盤仍屬於箱型整理格局。

另外，雖9月FOMC會後聯準會聲明平均通膨架構，市場預期利率在未來兩至三年內仍會位於低檔，不過，美國總統大選日益接近與疫情的升溫，市場保守情緒亦日益升溫，恐在箱型上緣壓抑台股表現。因此，國票投顧指出，操作上，宜擇具基本面題材的標的，暫避漲多與評價偏高個股。

(工商 )