AI人工智慧及5G是被預期下一個十年最重要的技術，在經濟部技術處科技專案支持下，一年一度資通訊重要盛會-工研院ICT TechDay（資通訊科技日），22日展示超過20項最新資通訊創新技術，從AI晶片與應用、資訊安全、自駕車與無人機，到5G通訊與邊緣運算四大領域，如AI深度學習模組提升AI車牌辨識效能，讓車輛軌跡無所遁形；活動更首度曝光無人機幫你拍照，用AI留下美好的回憶；5G專網新載具WiFi推動工廠智慧化，精彩呈現工研院在AI人工智慧及5G端到端的解決方案！

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克表示，臺灣在半導體和資通訊產業已有一定優勢，在AI人工智慧與5G物聯網催生下，業者有機會在全球供應鏈搶進核心地位，扮演下世代資訊科技重要角色。隨著AI人工智慧技術快速發展，AI人工智慧發展重點將從軟體走向硬體，從集中式運算走向終端運算（Edge Computing）；工研院從晶片、架構及應用三方面著手，開發AI推論晶片（DNN Inference Chip）、AI推論架構（DNN Inference Architecture），到DNN Model與應用的AI 人工智慧Total solution，為產業提供多元的AI人工智慧端到端解決方案。

闕志克認為，5G多元應用所帶動的新市場也備受關注，尤其是5G專網方面。製造業對生產可靠度需求高，精準掌握生產及設備數據，長年都有蒐集智慧發展所需的數據資訊，加上產業上中下游供應連結度強，互動性高，因此，在面對快速少量、彈性、多元製造需求下，運用5G專網發展智慧製造將是製造業者具備差異化的重要工具，也是所有應用場域中最早落實的產業。目前看到5G專網將有3種方式推動，公網、公網白牌化、專網專頻，公網白牌化採用開放架構設備，網通業者及系統整合商將有更多投入的新機會；專網專頻有機會因工廠等智慧場域已普遍採用Wi-Fi系統，可透過Wi-Fi技術升級與5G專網整合，Wi-Fi設備商及提供應用服務的系統整合業者也可望迎來另一波成長的機會。

遠傳總經理井琪指出，根據GSM協會（Groupe Speciale Mobile Association，GSMA）統計，預估今年全球5G商轉網路將會大幅增加至超過百張。臺灣5G已於年中開台，帶動垂直產業對於5G專網的需求，包含智慧工廠等應用情境。遠傳將持續攜手產業、法人如工研院等，發展智慧製造、智慧交通、智慧醫療等領域，並配合政府積極推動實驗場域。未來將繼續結盟5G生態系夥伴，加速串聯上下游產業鏈，共創5G產業新藍海，讓臺灣科技實力全球發光。

ICT TechDay今年展示「AI深度學習演算法」、「應用程式白名單」、「無人機AI美學攝影體驗」、「自駕車管理系統與運算平台」、「行動邊緣運算系統專網」等20餘項關鍵技術。例如工研院研發 AI深度學習演算法，攜手新創公司邁爾凌科技及遠東集團旗下軟體公司遠創智慧，開發國產AI車牌辨識解決方案，提供關鍵演算法、訓練器打造國產AI軟韌體訓練整合模組，搶攻新市場。

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