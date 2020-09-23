隨著網路電商的崛起，不少藝人、網紅都兼差直播賣東西，53歲「美魔女」丁國琳也跨足商界，近日上節目《小明星大跟班》分享自己的銷售經驗，看準觀眾的搶便宜心態，曾經在兩個小時內撈進200萬營收。

丁國琳在《小明星大跟班》談到自己在直播中，主要販賣的是肉品、海鮮、食材等，雖然資歷僅有短短4個月，已經摸出一套銷售祕訣，最高一次直播可以賺進200萬，即便月實收只有6萬，但分紅卻高達50萬，令現場來賓驚呼連連。

直播過程中，難免會遇到奇怪的黑粉騷擾，丁國琳坦言曾有一名網友在留言處販賣菸酒，讓她不堪其擾，請小編封鎖對方，未料對方又辦了十幾個假帳號擾亂，氣得丁國琳直接扯嗓開罵，「哪知道罵著罵著，就突然3000人在聽我罵人。」

丁國琳曾在訪問中透露，自己雖然是直播新人，但靠著親和力與口才，成功留住觀眾的目光，她也會看心情將價格殺到最低回饋觀眾，甚至祭出抽獎等優惠，被封為「叫賣女王」，加上銷售的物品種類很日常，順利地打進婆婆媽媽的市場。

(中時新聞網)