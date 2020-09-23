近日共軍頻頻擾台，總統蔡英文昨日（22）赴澎湖慰勉空軍天駒部隊、海軍146艦隊辛勞，並強調不容別人在自己的領空上耀武揚威；兩岸關係日趨緊張。台北市議員游淑慧直言，大陸內部「攻台」論調已日漸升高，台灣人若繼續歧視大陸製口罩、歧視大陸學生、歧視小明，不斷消磨兩岸感情、讓喊打喊殺的氛圍逐漸升高，為順應14億民心，大陸可能就真的打過來了。

游淑慧在政論節目《少康戰情室》表示，自己最近收到來自上海台辦的朋友傳來的一篇大陸報導，標題叫作《東部戰區官微發話：丟掉幻想，準備戰鬥》，下面網友留言一片讚聲叫好。友人指出，大陸現在最大公約數就是「丟掉幻想」，至於「準備戰鬥」是不是公約數還不知道；而台辦，被認為就是「幻想」的那一派，因為整個大陸只剩台辦還相信有和平統一的一天，其他都已經走向武統的論調了，尤其這兩年此論調愈來愈強烈。

游淑慧指出，其實兩岸內部都有「鷹派」跟「鴿派」，在台灣國民黨就是鴿派，因此不斷被民進黨貼上「賣台舔共」標籤；在大陸的鴿派就是台辦，因此被打成「跪台辦」。大陸民心本來可能是「五五波」，本來對台灣有感情的人還很多，但現在從社群平台抖音、微博可見，喊打喊殺的氣氛已經很濃厚了，這將導致上位決策者在面對防疫、經濟、災禍等局勢變動下，為順應民心，可能就真的打過來了。

不僅如此，游淑慧直言：「到底為什麼我們要把彼此逼到要面臨那一條線上去做決定？」主持人趙少康也坦言，如今執政黨用最便宜、最簡單的方式去挑動兩岸關係、獲取政治利益，這是非常不智的。游也認為，台灣人不斷歧視大陸製口罩、歧視大陸學生、歧視小明，什麼都去「卡」，這些都在傷害兩岸感情，對我們台灣毫無幫助，兩岸應走向友善互惠方為上策。

(中時新聞網)