立委集體貪汙，台北地院裁定將立委蘇震清、陳超明、廖國棟繼續羈押禁見，22日獲立法院函覆許可。不過，開庭時立委們的辯詞也讓人大開眼界，蘇震清稱大學聯考英文0分，無法逃亡海外，希望能交保，陳超明則說選上立委很辛苦，也不會逃，種種說詞遭酸根本是電視笑話冠軍。

蘇震清移審法院時力求交保，自曝外語能力很差，大學聯考英文拿0分，根本沒辦法在海外生活，希望能交保繼續行使立委職權，替國家社會做事。陳超明則說自己被關傻了，連現在第幾會期都忘了，羈押禁見對他是種虐待，「剛選上立委這麼辛苦，我怎麼會跑」。

廖國棟的律師則表示，廖希望交保回立院為食安把關，為激烈的美豬美牛立院攻防盡心力，但法官都不採信。

趙正宇因財產來源不明遭起訴，他辯稱，不少支持民眾都會贊助他10萬、20萬元不等，就像回家會把錢拿出來放抽屜，大筆的還可以答出來，10元、50元就忘記是吃早餐還加油的，法官則回，所以10萬對你來說像10塊？不過，最後法院裁定趙正宇無保請回。

網路觀察家「宅神」朱學恒接受《三立》採訪時忍不住酸說，這些人拿錢拿得很痛快，但在法院攻防時都編各種各樣的怪理由，都可以參加電視笑話冠軍，認為現在台灣的立法院很荒謬，到底是收錢比較多，還是不收錢的多？

(中時新聞網)