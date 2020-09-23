正當全球第三大經濟體日本正盡力尋求強勁復甦之際，日本九月工廠活動持續下降，主因為產出的明顯下跌。

日本Jibun銀行製造業採購經理人指數(PMI)在九月的初值來到47.3，稍劣於八月終值的47.2。

產出萎縮的速度較過去四個月更快，拖累了主指數，該指數也低於50，為連續17個月呈現萎縮。

九月新訂單的流入持續下跌，反映出需求的低迷，負責該調查的IHS Markit首席經濟學家Bernard Aw表示，儘管如此，與第二季疫情嚴重時期相比，經濟已呈現更多的改善。

儘管整體的萎縮，製造業調查其他一些次指數仍有改善，例如新訂單和供應商的交貨時間，出現自一月以來最慢速的萎縮。其他正面的跡象包括製造業者對未來產出的觀點呈現上升。

日本在第二季經歷戰後最糟的經濟衰退，新首相菅義偉上任，預期其將首先瞄準快速的政策成功，以便為其累積政治資本，以進一步執行更艱難的改革。

九月的服務業活動亦出現輕微的改善。Jibun銀行服務業PMI初值經季節調整上升來到45.6，前一個月終值為45.0。

Jibun銀行綜合PMI初值在九月為45.5，該指數八月的終值為45.2。

(時報資訊)