繼呂紹嘉、簡文彬之後，台灣指揮家再度在德國歌劇院佔有一席之地。現人在瑞士的指揮家林沂蓁，將從今年10月開始，擔任德國柏林德意志歌劇院的駐院指揮，林沂蓁表示，指揮歌劇能好好打磨指揮技巧，未來工作量繁重，她已做好準備，「我希望能持續拓展曲目，挑戰指揮華格納、理查．史特勞斯等德奧經典作品。」

林沂蓁表示，目前合約簽訂為兩年，每年需固定指揮15到20場歌劇，「我的工作內容，包括固定指揮演出的場次，分擔與協助音樂總監、客席指揮的工作，以及協助處理歌劇院和指揮相關的事務。」

林沂蓁出生於1985年，父親是師大音樂系退休教授林嘉璋，母親為聲樂家楊慧敏，妹妹是小提琴家林玟君。林沂蓁5歲時，在小提琴家外公楊富南的啟蒙下學琴，8歲與家人搬到維也納，18歲開始學習指揮，畢業於維也納音樂大學，擁有小提琴與指揮兩項碩士學位。曾在2011年、2013年擔任羅西尼歌劇節的樂團指揮，近期則受邀指揮西南廣播電台交響樂團、法蘭克福廣播交響樂團。

林沂蓁未來的同事、現人在柏林的男高音黃亞中，今年8月底才返台參與歌劇《杜蘭朵》演出，他是柏林德意志歌劇院簽訂固定職合約的獨唱歌手。他表示，駐院指揮一職，僅次於音樂總監，是很競爭的職位，「在疫情之前，劇院幾乎天天都有演出，駐院指揮必須為音樂總監分擔一定比例的演出場次，工作量很重。」

黃亞中表示，在上個樂季，就得知有台灣人要加入劇院工作，「我們歌劇總監告訴我，台灣音樂家在劇院的角色越來越重要，不可或缺。」據了解，在柏林德意志歌劇院工作的台灣人，除了林沂蓁、黃亞中，還有樂團的中提琴副首席楊懿德。

此外，過去在德國歌劇院擔任駐院指揮的台灣人，還有呂紹嘉，曾在1995年到1998年，擔任柏林喜歌劇院的首席駐院指揮，簡文彬於1996年，擔任萊茵歌劇院的駐院指揮，任職22年，以及廖曉玲，曾在2002年到2005年，擔任北德石勒蘇益格-荷爾斯泰因州立歌劇院首席駐院指揮。

林沂蓁表示，原本歌劇院已為她安排，近期要指揮演出威爾第歌劇《茶花女》，但因疫情而取消，「有正式上場演出的音樂會，會再與大家分享。」

(中時 )