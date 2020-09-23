藝人「小鬼」黃鴻升本月16日驟逝，被發現倒臥北投自宅，雖立刻報警求助，但救護人員到場時發現他已失去呼吸心跳多時，家屬忍痛讓他接受解剖，驗屍後證實死因為主動脈剝離造成血管阻塞，小鬼36歲正值青壯年發生這狀況，實屬罕見，他的驟逝讓各界都震驚難以接受，無不悲痛。

家屬特地開放追思靈堂，供親友及粉絲到場弔唁，三天來到訪的藝人絡繹不絕，讓人見識到小鬼生前的好人緣，同為他好友的女星陳妍希，很希望能親赴現場，無奈因疫情關係，跟家人定居大陸的她，無法親自到場，只能遙祭。

陳妍希雖不能親赴小鬼的靈堂，但仍想好好送別好友，昨(9/22)她在IG貼出影片，自彈自唱「地球上最浪漫的一首歌」，送給小鬼，寫下：「希望在另一個平行時空裡，你很快樂！」，鄭元暢也感動留言：「我們都要好好的」，陳妍希則展現堅強，回應：「一定！」。

據悉，陳妍希雖未能親送小鬼，但早已委託楊丞琳帶話給好友，內心只能堅強，相信小鬼如此地好，一定是去了更好的地方，也請他放心，「你珍愛的，一定會幫你繼續守護下去」，陳妍希直言能認識小鬼，是身為朋友的他們的福氣，「這幾天的天很亮很亮，我想是你的光來到了天上，你的溫暖始終溫暖著大家，想你的心，一直閃耀著」。

(中時新聞網)