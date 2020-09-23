可能是打定主意不想再續賓主之誼，天使隊明星游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons）今天突然宣布，因為擔心新冠肺炎疫情，決定退出賽季。他透過經紀人發表聲明表示，「這是對我和家人來說最好的選擇。」

天使隊還剩5場例行賽，本季跌跌撞撞，目前戰績排在美聯第10名、外卡第4，應該不大可能打進季後賽。

西蒙斯原本與勇士隊簽下7年5800萬美元合約，後來被交易到天使隊，今年是最後一年。他決定不打剩下的比賽，應該就是不想再續約留隊，也將成為自由球員。而這也代表他已打完在天使的最後一場比賽，今（23）日天使在客場對戰教士隊的比賽，他已不在出賽名單中。

西蒙斯來自荷屬安地列斯群島中的古拉索島，2013、17年都代表荷蘭參加世界棒球經典賽。在大聯盟曾獲4次金手套，本季因腳踝受傷只打30場比賽，繳出打擊率2成97、0轟、10分打點、盜壘成功2次的成績單，攻擊表現平平，但守備還有一定水準。

(中時 )