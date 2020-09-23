大斗六文旦大果第二波收購加工300公噸方案今（23日）繳交，竟有果農22日晚上9點就載文旦去合作社場排隊，果農表示雖然折合一斤才6元，至少補貼點肥料錢也好。
大斗六地區近年種植文旦面積飽和，年輕果樹的果實偏大，不具市場競爭力，今年產量又比去年多三成，大果數量非常多。
農委會日前提供每公斤12元（一斤7.2元）、目標300公噸收購加工的額度，有興趣的加工廠不多，22日只收200公噸就額滿截止，排隊向隅的果農很焦急。
縣長張麗善緊急陳情農委會，23日起另案收購，每公斤10元，折合一斤6元。
原定斗六、古坑各一家合作社場收購，斗六市農會通知各產銷班可前往繳交，今天一大早不少果農載去斗六結果撲空，古坑永興合作社場則從22日晚上9點就有果農排隊。
果農表示，22日他也有排隊，還沒輪到他就額滿了只好載回家，22日晚上聽說23日又要收購，連夜再把裝袋文旦載去永興排隊，人再回家睡覺。
陳姓果農說，「一斤6元為何要來排隊」？至少回收一點成本，加上大果很難處理，賣不出去還不知道要丟哪裡。
永興合作社場除收購大果，也雇用女工削皮取出果肉，速度非常緩慢，理事主席黃威騰表示只能徒手，別無他法。
(中時 )
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