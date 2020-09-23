兩岸軍事情勢越見緊張之際，在國民黨全代會提出「護憲保台決議文」的前主席洪秀柱參訪金門前線，撫昔追今之際，也提醒國人，不要忘記過去國軍金戈鐵馬、氣吞萬里如虎，用性命為後人拼搏出安穩與繁榮，更為三民主義、五權憲法留下了存續的命脈。

洪秀柱說，「獨立作戰、自力更生、堅持到底、死裡求生」的金門，是屏障台海安全的前哨，自從兩岸分治以來，金門長期都是軍事管制區，一直到1992年才解除了戰地政務，近年來全力發展觀光。因其獨特的歷史及戰地風光，金門深受海內外遊客的喜愛。這幾天，她也跟幾位老朋友一起到金門響應國旅、促進國內觀光。

她說，金門十幾個島嶼中，我們首先造訪的是大膽島。「大膽島」此名是源於當年大二膽戰役結束後，蔣總統經國先生到此題下的「大膽擔大擔，島孤人不孤」。這裡距離大金門約有5分鐘左右的船程，一到碼頭就可以看到斗大的題字：「以國家興亡為己任，置個人生死於度外」，以及刻有「自由屏障」的巨石，可以想見當年國軍鎮守此地，是抱持著怎樣的決心與意志！

她表示，雖然大膽島面積不大，但地勢高低起伏，步行起來並不輕鬆。許多著名的景點地標，我們一個都不願錯過，無論是「三民主義統一中國」的標語，還是北山寺的對聯：「北定中原天人同濟開盛業；山河依舊王師西指復神州」，都令人慨嘆萬分。

洪秀柱強調，過去國軍金戈鐵馬、氣吞萬里如虎，支撐著他們的，是對國家的熱愛、對民族生存的展望、以及對三民主義的認同，他們用性命為後人拼搏出安穩與繁榮，更為三民主義、五權憲法留下了存續的命脈。在參觀金門的怡人景緻之餘，我們更不能忘記那些歷史、不能忘記那段歲月，也不能忘記金門人是怎樣站在前線，陪著中華民國抵擋煙硝、走過風雨。

(中時 )