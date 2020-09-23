隨著詐騙集團手法越趨多變狡猾，造成的損失金額及影響範圍不斷擴大，陌生來電辨識軟體 Whoscall 開發商走著瞧股份有限公司（Gogolook）從電話、簡訊防詐出發，首次跨足金融科技之應用場景，推出全新防詐信貸比較平台「貸鼠先生」。從信貸教育出發，貸鼠先生聯手國內六間銀行業者，主打「信貸方案快速比較」與「免費一對一真人線上諮詢」的一站式安全信貸服務。未來貸鼠先生更將與銀行業者持續深化策略合作關係，從開放銀行概念創新，運用核心防詐資料庫與 AI技術應用，落實普惠金融之願景。而 Gogolook 也將透過持續拓展各類防詐場景應用與產品線，全面佈局防詐產業鏈，整合旗下服務打造專屬「信任生態圈」。

詐騙集團看準個人信貸市場民眾用錢心切，網路資訊多元難辨真假的特性，以各種不肖手法騙取民眾的個資與錢財，導致詐貸與人頭帳戶事件層出不窮。Gogolook長期與刑事局165反詐騙諮詢專線交流情報，並結合旗下貸鼠先生的用戶數據，將國內的詐貸現象，彙整成「詐貸432」防詐教戰守則，包括詐貸4大特徵、3大途徑、2大後果等資訊，藉此提高民眾對詐貸的警覺心。

針對信貸教育不足，而造成詐貸問題頻傳的市場缺口，Gogolook 宣布跨足金融科技生態圈，攜手國泰世華商業銀行、凱基商業銀行、匯豐銀行、花旗銀行、渣打銀行、王道銀行等六間銀行，正式推出全新防詐信貸比較平台「貸鼠先生」。貸鼠先生不僅提供申貸者信貸方案快速比較，更獨家提供免費一對一真人線上諮詢，打造一站式安全信貸服務。

以往申貸者需親自至各大銀行詢問利率及還款資訊，即使是在提出貸款申請與相關證明文件後，仍須經過漫長的審核時間才可獲得貸款，這使得申貸者往往無法第一時間找出合適的借貸方案，且無法即時獲得資金紓困。貸鼠先生正式上線後，申貸者只要在平台上輸入預申貸的金額、貸款期間及是否持有信用卡等基本資訊，即可在30秒內試算出各家銀行的總費用年百分率、手續費及每月最低還款金額。此外，貸鼠先生更獨家提供「免費線上真人諮詢服務」提供一對一的即時回饋，增進民眾認識各種信貸知識，並進一步提供經查證過的申貸資訊，協助民眾遠離詐貸風險。

貸鼠先生自三月開始試營運以來，成功核貸總金額已經突破新台幣一億元、核貸率高於市場平均值30%、超過一千人採用免費真人諮詢服務、媒合超過二千筆以上的申貸送件。此外，為了展現對於資訊安全合規之承諾，貸鼠先生採用銀行加密等級的API傳輸用戶資料，並符合六間銀行業者的業務安全控管作業規範、Open API 技術規格文件等相關技術與資安標準，更主動申請國際資安標準 ISO-27001 的認證，以符合金管會TSP業者規範的個人信貸比較平台，備戰開放銀行的全球趨勢。

隨著台灣開放銀行第二、第三階段正式上線，貸鼠先生下一步將從兩大面向與銀行業者進行更深入的策略合作，藉此持續提供申貸者更安全、創新的金融服務體驗，其一是透過Open API 串接銀行端用戶資訊，在用戶主動合法授權下，進行跨行貸款快速媒合與審核，讓申貸者可直接於貸鼠先生完成一站式安全信貸服務。另一方面，貸鼠先生也將運用 Gogolook 的防詐資料庫與 AI 技術，在用戶主動合法授權之下，提供銀行替代性數據（如號碼是否曾被回報為詐騙號碼、高頻封鎖紀錄、廣告興趣等）做為信用評分之依據，藉此創新模式讓過去難以申請到銀行貸款的信用小白也有機會成功申貸，進而達成金管會「普惠金融」之願景。

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