機電工程與環保污泥處理廠—同開(3018)搭上離岸風電，獲沃旭能源(Orsted)維運中心新建工程，並於9月22日開工動土，此案興建於台中港，公司已獲得為沃旭執行兩項陸上工程，第1項為台中港後線土地整地工程、給水與排水系統、照明及電力設備等，預計2021年第2季可完工，而第2項為沃旭位於台中港全新運維中心之建造工程。

同開於今年7月順利獲全球離岸風電市場的領導廠商-沃旭能源(Orsted)維運中心新建工程，同開表示，沃旭運維中心為綠建築，設計結合多項包含雨水回收重複使用、大量使用在地綠色建材、設置太陽能板等綠色環保解決方案的設置，這是為了降低運維成本並提升建築物永續性減少對環境的影響，這些永續設計符合美國綠建築協會能源與環境設計標準(LEED)金級綠色建築規範。

同開表示，此案興建於台中港，公司已獲得為沃旭執行兩項陸上工程，第1項為台中港後線土地整地工程、給水與排水系統、照明及電力設備等，預計2021年第2季可完工，而第2項為沃旭位於台中港全新運維中心之建造工程；同開集團憑藉著機電工程、土木工程、勞工安全及品質管理等相關證照的技術人才，即時在地服務並解決客戶問題的工程團隊，以及手握2個大型風力興建的工程實績，將持續爭取擴大參與相關建造工程，搶攻離岸風電商機。

展望下半年，同開表示，台商回流政策刺激與台灣營造產業洗牌，讓本業營造與機電工程成為集團營運穩健成長的亮點，目前同開在手訂單高達40億元，整體工程案件進入施作高峰，隨著工程完工比例陸續認列營收挹注下，有助成長動能延續至第4季，下半年營收可望成長趨勢。

(時報資訊)