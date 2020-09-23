台中石岡山區今日凌晨3時許發生鬥毆互砍案，兩派人馬各揪5、6人助陣，相約在石忠宮談判，雙方一言不合大打出手，共有4人受到刀傷掛彩送醫，所幸皆無生命危險；警方獲報後出動快打部隊前往壓制，但到場時已鳥獸散，據了解雙方疑日前在KTV結怨，警方連夜追查逃逸同伙，並進一步釐清案情。

台中市消防局是在23日凌晨3時22分接獲石岡區石忠宮創傷救護案，報案人指稱有4人遭砍傷，其中1人意識模糊，其他3人流很多血，派遣石岡、新社、東勢分隊共出動救護車3輛前往處理。

消防局指出，傷者多為20至27歲年輕男子，分別有頭、腳部撕裂傷，另有1名年約16歲少年手部和背部多處撕裂傷，分送衛福部豐原醫院及慈濟醫院救治。

警方初步了解，兩派人馬日前在豐原KTV發生糾紛，凌晨相約石岡談判，卻一言不合大打出手，雙方各約5、6人助陣，多為20歲左右年輕男子，另有未成年少年。由於傷者多為撕裂傷，警方不排除雙方持刀械互砍，連夜追查逃逸同伙，進一步釐清案情。

(中時 )