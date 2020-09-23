2020年9月23日 — 戰遊網（Wargaming.net）今天正式宣布，即日起至12月7日，旗下免費家用主機遊戲《戰車世界：僱傭兵》(World of Tanks Console) 將攜手美泰兒（Matel）旗下《風火輪》(Hot Wheels™) 推出第二季聯名合作，第二季將於季票釋出更多精彩內容，首度推出終極季票，另外準備了獎勵、獨家遊戲內容讓沒有季票的玩家來解鎖。

第二季季票將釋出幾輛全新戰車讓季票持有玩家體驗，包括Trailblazer Spahpanzer戰車、Rodger Dodger E 75 TS與Tiger SharkSpähpanzer，所有車輛皆車庫讓玩家解鎖。玩家也有機會藉由完成季票的關卡來解鎖豐富的獎勵。

另外，針對渴望將技能提升於另一個檔次的玩家，終極季票將是最佳首選，凡購買即可獲得巨大的Bone Shaker™TS-5戰車、乘員組、豐富的額外獎勵以及其他款式的戰車。

另一方面，沒有季票的玩家能藉由完成關卡來解鎖金幣、銀幣、寶箱、加值帳號、經驗值以及訂作標誌等獎勵。第二季中，玩家將能指揮《風火輪》專屬Tiger Shark乘組員，駕駛聯名款戰車，包括T-34-85m 戰車以及Tiger Shark Spähpanzer戰車。

關於《戰車世界：僱傭兵》

《戰車世界：僱傭兵》為《戰車世界》的家用主機板，可於PlayStation®4、Xbox One以及Xbox 360等平台下載，為全球最受歡迎的免費家用主機遊戲之一，也是歷史最悠久的大型多人線上家用主機遊戲之一。遊戲總計有90張地圖、740輛戰車以及11個國家讓玩家做選擇，極度逼真的車輛及環境，讓玩家能指揮喜愛的戰車，與世界各地的玩家進行15對15格式的激烈戰鬥。

關於《戰遊網》

戰遊網是總部位於賽普勒斯，享譽全球的線上遊戲開發與發行商。自1998年創立以來，戰遊網已經成為業界的領導者之一，在全球擁有超過4500位員工與20間辦公室。超過2億玩家在各遊戲平台上享受戰遊網的遊戲。主要產品包括廣受歡迎的《戰車世界》和以海戰策略為主的《戰艦世界》。透過第三方發行單位：戰遊網發行聯盟，戰遊網積極與個人電腦到家用主機的工作室與獨立開發者發展外部夥伴關係。戰遊網移動則致力於手機市場開發，持續推出新的合作遊戲，帶給玩家精彩的行動體驗。

關於《美泰兒》

MATTEL (美泰兒)，是一家美國的跨國玩具製造公司，成立於1945年，旗下品牌包括費雪、芭比娃娃、風火輪、火柴盒小車、宇宙大師玩具、美國女孩娃娃、棋盤遊戲、WWE玩具、UNO以及獅子王、蝙蝠俠、辛普森家庭等品牌授權玩具。

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