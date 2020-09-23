警方將許男帶返所，並聯繫家屬接回照顧。（警方提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府警察局第四分局春社派出所巡佐賈寅星、警員楊博皓，日前深夜23時許接獲民眾報案稱一名衣衫襤褸的男子有受傷流血，需警方協助。警方立即趕赴現場，發現許姓男子（60歲）酒醉失魂落魄坐於超商內用座位區，兩眼呆滯、手部多處擦傷流血。

警方指出，員警立即通報消防救護人員立即為許男包紮消毒，所幸並無大礙。因許男拒絕就醫，經消防救護評估並無生命危險，警方將其帶返所，聯繫家屬接回照顧。

警方調查，許男因有肝方面的慢性病，心情不佳，身上的痛楚只想用酒來澆熄，於是逕自坐在向上路與精科路段旁人行道，看著來來往往的車輛，獨自想著事情，酒也一瓶瓶喝下去，突然想要爬起身去撿拾滑落的酒瓶；不料，卻一個踉蹌跌了一跤，導致雙手破皮流血。

警方表示，許男因無法忍受傷口疼痛，走到斜對角的統一超商求救，超商店員連忙向警方報案。所幸傷口不深，雖然流了不少血，經過消防救護人員的緊急救治，沒有大礙；許男已酒醉神智不清，也無法說出自己的住處，警方利用警政系統快速查出許男的妻子電話，聯繫其妻子來派出所接回。

許男的妻子接獲消息，立即趕來派出所，看見許男平安無事，鬆了一大口氣，頻頻向警方稱謝。

春社所長江松泳表示，飲酒過量，輕則腳步踉蹌致跌倒受傷，重則因酒醉意識不清而發生意外。許多民眾不勝酒力後會做出一些脫序行為，呼籲民眾飲酒需適量，嚴禁酒後駕車，同行友人最好能互相照應，代叫計程車或指定駕駛，以免樂極生悲後悔莫及。

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(中時 )