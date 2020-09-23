2020全球疫情延燒，詭計多端的駭客主意也打得非常快，網路威脅不斷變換各種樣貌，台灣甚至出現特有在地化的「詐騙」現象！根據全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技發現指出，今年截至8月底，台灣偵測到詐騙網址數量竟已高達170萬，其中與疫情相關如口罩預購、宅配簡訊、振興券等主題，皆為駭客所利用來進行詐騙；不僅如此，日前大量名人、網紅粉絲專頁遭駭的事件，至今仍持續延燒中，陷阱之多實在讓人防不勝防！同為粉專詐騙受害者的藝人海芬，22日出席記者會時大方分享自身遭駭經驗，呼籲網路安全需要事先預防，用心經營社群、享受科技即時互動便利的同時，也別忘了將資訊安全一併考量進去，才能避免後續耗費更多時間進行挽救，甚至要面臨與粉絲失去聯絡的遺憾！

為提升大眾資安意識，並慶祝PC-cillin 2021雲端版全面進化上市，趨勢科技於9／22（二）－9／27（日）在台北市府轉運站1F售票大廳設立「C琳特務創意販賣所」，推出只送不賣的乖乖造句聯名包，原因是台灣常見於電腦3C設備旁擺放綠色包裝的「乖乖」以期運作順暢，趨勢科技在推廣資安防毒意識的同時，希望藉由乖乖綠色順行的概念，提醒民眾上網安全可別靠運氣，以創意趣味的方式邀請民眾共襄盛舉，在社群上玩轉創意來造句，一起防駭、防詐、防病毒！

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦表示，今年受到疫情影響，民眾對於網路的使用度及黏著度大幅提升，事先防禦的概念實在非常重要，民眾面對駭客千萬不能靠運氣，唯有預作準備並且相信專業，才能避免羊入虎口，損失了寶貴的個資、金錢與時間。趨勢科技投入網路安全專業領域數十年，一直不斷致力於提升全民資安意識，希望透過更真實貼近消費者生活的方式，提醒民眾對資訊安全的重視，透過產品功能上的持續進化，來幫助大家面對每日生活中環伺且多變的網路危機！

趨勢科技資深產品行銷經理朱芳薇說明，駭客不但全球化，更懂得在地化！攻擊與詐騙手法會隨著不同流行的時事主題而不斷更新，民眾的防範意識也必須有超前部署的概念。近年來我們除了觀察到病毒仍然猖獗，在台灣甚至出現了結合在地時事的詐騙現象，例如與疫情相關的假口罩詐騙、宅配簡訊詐騙、振興券詐騙等，甚至是大量名人、網紅粉絲專頁遭駭事件，這些都是駭客精心量身打造的陷阱，目的就是要利用熱門事件或名人粉專光環快速吸引受害者上勾。面對幾乎秒變的網路威脅環境，民眾靠一己之力實在很難抵擋，與其擔心無法時時留意這些新的攻擊或詐騙手法，何不就放心交給專業，PC-cillin 2021雲端版防毒、防駭、防詐一次為你全面守護。

日前親身經歷粉專遭駭的藝人海芬也分享到，之前雖然曾在新聞上看到娛樂圈內好友們或網友分享粉專被駭、隱私外洩等狀況，但實在沒想到自己也遇上了，眼看粉絲團上累積了好多年辛苦經營的貼文跟粉絲一夜消失，實在很心痛，且心情是很驚恐的，當下不知道該怎麼進行後續的搶救及處理。如果可以在事前做好預防工作，提高警覺性，並且擁有好的資安工具來協助自己，想必就能免除後續這些麻煩的狀況發生。希望這次透過分享自己的經歷，可以提醒大家正視資安、並建立積極與正確的防詐觀念，以免有更多人陷入這樣被駭的恐懼當中！

(工商 )