聯合再生（3567）發表為台灣特殊環境打造之「Glory Peach」系列雙玻半切雙面發電太陽能模組，利用自產p型PERC單晶雙面電池與半切技術，經安全無毒檢測，提供全方位抗高濕、抗高熱、抗強風、抗高鹽分設計，適用於台灣海岸、埤塘等特殊地理環境。聯合再生表示，日前已通過四項專利自主研發申請，有效提升整體發電效率，且全系列耐壓可達1500V，進一步降低系統建置之BOS，亦適用於大型電廠之方案。

「Glory Peach」系列將於今年10月份開始出貨，成為全台第一太陽能品牌推出雙玻半切雙面發電太陽能模組於市場，滿足業界對於發電量與長期穩定效能之需求。 聯合再生率先於2017年推出雙玻雙面太陽能模組產品，針對特殊地形如沙漠、雪地等高反射環境，其發電量為傳統單面太陽能模組的1.1～1.2 倍，大幅提高發電量同時也降低發電成本。今年更進一步推出半切技術，採用先進封裝技術有效降低串聯電阻於自製雙玻雙面模組，顯著提升45％ 發電功率，從原先290W大幅提升至420W，帶來充沛的電能輸出。

聯合再生於日前宣布通過自主研發申請四項專利（專利號: TW M422758U1／TW I577034 B／TW M526758 U／TW M539701 U），其利用太陽能雙面電池背面特殊設計，能有效提升發電效率。目前該專利已應用於「Glory Peach」系列太陽能模組（D2L_O8A），於今年7月取得台灣VPC自願性產品驗證，並通過較國際IEC標準（IEC 61215:2016／IEC 61730:2016）更為嚴苛的三倍可靠度測試認證，提供市場具高效率、高功率及高可靠度之太陽能模組，專為台灣特殊地理環境打造之最佳產品。此外，該系列太陽能模組同時刷新台灣VPC模組認列功率紀錄，並經第三方權威認證測試機構進行模組功率標定高於420W，等效功率可達480W。

「Glory Peach」系列太陽能模組經由工研院檢測中心進行水質檢驗結果安全無毒，符合環保署之環境水質監測標準；並搭配聯合再生自主研發之超抗鹽害鋁框，其強度可承受8100／5400 Pa之壓力 （相當於17級陣風之強度），具備在海岸等高鹽分環境之極強防護力。

聯合再生全新推出「Glory Peach」雙玻半切雙面發電太陽能模組，適用於海岸、埤塘等台灣特殊地理環境，確保發電穩定性與客戶投資效益，為全球綠色能源產業最佳解決方案。

(工商 )