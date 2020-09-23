蘋果（Apple）iPhone 12系列發表會確切時間露出曙光？等候新機已久的果粉們，看來有很高機會在10月份入手，體驗5G飆速快感。

《Appleinsider》引述知情人士的說法指出，蘋果將會在10月13日舉辦發表會，發表眾所期待的iPhone 12系列。並依照往例在發表會結束的當週週五，也就是10月16日開放預購。有趣的是爆料者並未連帶說明是否也將在發表會下一週週五上市，讓新品到手時間仍是充滿懸念。

於此同時，《MacRumors》報導，英國電信商BT與EE的執行長Marc Allera 在內部線上會議中指出，蘋果下一場重大的發表會將在幾天之後舉行（just days away），對於5G將有巨大的推進動力。不僅如此，蘋果資深副總裁Eddy Cue也透過連線參與本次會議，更顯得如今確實已相當逼近iPhone 12系列的發表時間。

蘋果在9月16日發表了支援血氧偵測的Apple Watch Series 6以及全新設計的第4代iPad Air等新品，不過因為會中並未看見iPhone 12系列的身影，讓不少消費者感到失望。並且更熱切的討論到底何時iPhone 12系列才會發表？

根據天風國際分析師郭明錤的預測，蘋果今年度會推出4款新iPhone，螢幕尺寸分別是1款5.4吋、2款6.1吋以及1款6.7吋。日前爆料達人 @L0vetodream 指出，新機螢幕由小到大將分別被命名為iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max。

說到新機，首度支援5G將是iPhone 12系列的主要特色，因此也被電信業期待對於推動5G能帶來關鍵性的影響。此外，在外型上復刻了iPhone 4經典的方正設計，更令資深果粉引頸期盼。只是今年由於新機數量眾多，蘋果能否讓它們一次全數上市，仍舊成謎。

(科技)