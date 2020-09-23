FL-62風洞盛傳測試解放軍第6代戰機

老美在研製6代戰機的速度上領先全球，美國空軍上周說，「下世代空優」（Next Generation Air Dominance, NGAD）戰機全尺寸驗證機已試飛，而中方距離這里程碑還有好些年的進度要趕。

據《南華早報》（South China Morning Post）22日報導，2016年公開的「2030年空優飛行計畫」（Air Superiority 2030 Flight Plan）顯示，為了維持美國空軍的技術優勢，美方至少打造了兩款6代戰機。

不過，香港軍事評論員宋忠平說，各大國都在探索6代戰機的特殊性能，目前要比較還太早。可是他也表示，美國空軍在研製6代機上有進展並不令人意外，「事實上，他們還沒進展才令人訝異，尤其是5代機完工至今已經好幾十年了。」

美國目前有F-22和F-35這兩款隱形5代戰機服役，而F-22因製造成本太高， 2009年已停止製造，但F-35仍在生產。另一方面，解放軍1997年展開5代戰機研製計畫，但直到2011年殲-20戰機才首飛，並於2017年服役。

中國成飛611所總設計師和首席技術專家王海峰先前證實，中方已著手研製6代戰機。他認為，解放軍第6代戰機將在2035年，甚至更早捍衛中方領空。此外，王海峰透露，這款戰機以高作戰效能為設計目標，將是顛覆性、多用途、全天候的空優戰機，將具備極高的隱形性能，能超音速巡航，可全方位探測全方位攻擊。

另一方面，中方第6代戰機將採用無人協同技術，人工智慧（AI）和超視距打擊等創新顛覆性技術，還將包括如雷射武器、自適應發動機、高超音速武器、蜂群作戰等可以改變未來空戰模式的黑科技。

而據中國大陸《兵工科技》雜誌報導，中國航空工業集團公司空氣動力研究院5月透過官方微信公眾號宣布，FL-62新型連續式跨聲速風洞首度承接了新型飛機的研製試驗。由於FL-62有「研製中國第6代戰機關鍵試驗設備」之稱，

事實上，FL-62風洞試驗的照片顯示，的確有一架氣動設計十分新穎，並前所未見的新型飛機風洞模型正在進行吹風試驗。

分析指出，根據中方戰機研發的科研規律，向來是服役一代、研製一代，並預研一代。如今5代戰機殲-20的早期型已進入小量領先試用階段，接近定型，因此6代戰機的預研肯定也要提上議事日程。

(中時新聞網)